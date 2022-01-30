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Расстроенная жена звезды "Голосу країни" Сасанчина призналась, почему ее родители не смогли увидеть крещение внучки: "К сожалению..."

Расстроенная жена звезды "Голосу країни" Сасанчина призналась, почему ее родители не смогли увидеть крещение внучки: "К сожалению..."

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 24-летняя жена 19-летнего победителя шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванка, которая 30 декабря 2021 года родила дочь Элизабет, часто общается с поклонниками и отвечает на их вопросы.

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