Фон дер Ляйен: ЕС зависит от Китая на более чем 80% по критически важному сырью

Зависимость Европейского союза от критически важного сырья из Китая достигает 80%, по ряду редкоземельных элементов она доходит до 90%.
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