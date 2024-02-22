Праздничные мероприятия к дню оленевода анонсировали в ЯНАО

Город Надым (ЯНАО) станет первым местом на Ямале, где пройдут мероприятия к Дню оленевода. Традиционный праздник коренных народов Крайнего Севера состоится здесь 24 и 25 февраля, сообщают организаторы мероприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии