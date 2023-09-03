Театр абсурда

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Тянули долго. "Нобелевский лауреат" Муратов попал в позорный список

Тянули долго. "Нобелевский лауреат" Муратов попал в позорный список

Наконец-то произошло событие, узнав о котором, я уверен, многие удивлено спросили: только сейчас? Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов признан иноагентом.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
&quot;пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил Муратова&quot;. Мой запрос к пресс-секретарю гражданина РФ: Поддерживая иноагента, Вы в самом деле лично участвуете в подготовке развала России?
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1 д.
Константин Котельников
Именно при Путине эти мрази подняли головы, надо бы спросить тех из наших &quot;высоколобых&quot;, которые продвигали этого козла на &quot;нобелевскую премию&quot;!
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1 д.
Игорь Максаков
Давно всем пора понять, что Нобелевские премии для российских граждан, как и советских в прошлом, присуждают самым позорным предателям и негодяям, правда в научных областях это не касается, которые свою Родину не ставят ни в грош. Это АКСИОМА. Как только кого-нибудь наградят этой премией в будущем, сразу за уши и в кутузку наХ. И ни суда ни следствия не нужно.
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1 д.

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