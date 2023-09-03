Тянули долго. "Нобелевский лауреат" Муратов попал в позорный список

Именно при Путине эти мрази подняли головы, надо бы спросить тех из наших "высоколобых", которые продвигали этого козла на "нобелевскую премию"!

Игорь Максаков

Давно всем пора понять, что Нобелевские премии для российских граждан, как и советских в прошлом, присуждают самым позорным предателям и негодяям, правда в научных областях это не касается, которые свою Родину не ставят ни в грош. Это АКСИОМА. Как только кого-нибудь наградят этой премией в будущем, сразу за уши и в кутузку наХ. И ни суда ни следствия не нужно.