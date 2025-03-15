📹❗️ВС Франции начинают оснащать свои спецподразделения FPV-дронами и тренировать операторов (отталкиваясь от видео, - на текущий момент лишь осваиваются азы, как в ВС РФ к концу 2022 года).
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📹❗️ВС Франции начинают оснащать свои спецподразделения FPV-дронами и тренировать операторов (отталкиваясь от видео, - на текущий момент лишь осваиваются азы, как в ВС РФ к концу 2022 года).