Названы дома в Петрозаводске с опасной наледью на крышах

Сосульки угрожают жителям карельской столицы в разных районах городаФото: «RuNews» Единая дежурно-диспетчерская служба перечислила адреса в Петрозаводске, где людям угрожают опасные сосульки, свисающие с крыш.
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