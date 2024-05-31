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Несекретные материалы

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Суд признал Трампа виновным, ему грозит 136 лет тюрьмы

Суд признал Трампа виновным, ему грозит 136 лет тюрьмы

Суд присяжных в США признал экс-президента Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, предъявленных ему по делу о деньгах для порнозвезды Сторми Дэниелс.

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Комментарии
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Eduard
Американский суд фадьшивый!
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12 час.
Eduard
Пумкай посадят престарелого уголовника&quot;Бидона&quot; с его реальными преступлениями,типа &quot;передача&quot; оружия посторонней мтране.Они мир за идиотов держат?
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12 час.
лл
лина любимцева
Политики США опустились ниже городской канализации...
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9 час.

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