Суд присяжных в США признал экс-президента Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, предъявленных ему по делу о деньгах для порнозвезды Сторми Дэниелс.
Суд признал Трампа виновным, ему грозит 136 лет тюрьмы
Комментарии
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Eduard
Американский суд фадьшивый!
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12 час.
Eduard
Пумкай посадят престарелого уголовника"Бидона" с его реальными преступлениями,типа "передача" оружия посторонней мтране.Они мир за идиотов держат?
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12 час.
лл
лина любимцева
Политики США опустились ниже городской канализации...
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9 час.
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