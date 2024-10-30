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Студент из Новосибирска запустил социальную сеть для людей с ограниченными возможностями

Студент из Новосибирска запустил социальную сеть для людей с ограниченными возможностями

Анастасия Пигаричева, студентка из Новосибирска, участница проекта "Центры компетенций" президентской платформы "Россия - страна возможностей", вместе со своими однокурсниками запустила собственную социальную сеть для людей с ограниченными возможностями.

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