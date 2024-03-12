Названы самые популярные модели на рынке авто с пробегом

С октября 2023 года стоимость подержанных автомобилей, продаваемых частными лицами, продолжила расти, в то время как февраль у дилеров — это первый месяц повышения средней цены после трехмесячного снижения.
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