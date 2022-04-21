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Эффективность ПТРК FGM-148 Javelin

Эффективность ПТРК FGM-148 Javelin

Пуск ракеты FGM-148 на учениях. Фото Минобороны США Американские противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin на протяжении двух последних десятилетий активно использовались в ходе различных вооруженных конфликтов.

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