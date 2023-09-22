"Белый дом требует прозрачности от русских", - госсекретарь Блинкен призвал Путина отчитаться о подлодках у берегов США
Politiki.net
"Патрулирование берегов США подводными ракетоносцами - недопустимо.
Комментарии
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А как на счет количества поставок их оружия зеле ?
Самое интересное - они не понимают, что такие заявления наглядно демонстрируют их бессилие и полный идиотизм. Сидели бы и молчали в тряпочку - может быть, за умных сошли бы.
Чего они курят в белом доме или едят. Приползли к нашим границам не спросив хотим мы этого или нет . А как мы так давайте дружить.Совсем уже берега попутали.
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