"Белый дом требует прозрачности от русских", - госсекретарь Блинкен призвал Путина отчитаться о подлодках у берегов США

Зоя Власова А как на счет количества поставок их оружия зеле ?

ДП Дмитрий Пузанов Самое интересное - они не понимают, что такие заявления наглядно демонстрируют их бессилие и полный идиотизм. Сидели бы и молчали в тряпочку - может быть, за умных сошли бы.