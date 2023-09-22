Новости - только актуальное

32 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    вот поэтому не надо раньше времени детям такое рассказывать.  Подрастёт - поймёт, а  так зря травмировали неокрепшую ...Восьмилетний урал...
  • олег яковук
    Чего они курят в белом доме или едят. Приползли к нашим границам не спросив хотим мы этого или нет . А как мы так дав..."Белый дом требуе...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Серьезные генералы, серьезная работа. От души желаю удачи в Африке нашим воинам.КАПКАН ЗАХЛОПЫВАЕ...

"Белый дом требует прозрачности от русских", - госсекретарь Блинкен призвал Путина отчитаться о подлодках у берегов США

"Белый дом требует прозрачности от русских", - госсекретарь Блинкен призвал Путина отчитаться о подлодках у берегов США

Politiki.net "Патрулирование берегов США подводными ракетоносцами - недопустимо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Власова
А как на счет количества поставок их оружия  зеле ?
Ответить
8 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Самое интересное - они не понимают, что такие заявления наглядно демонстрируют их бессилие и полный идиотизм. Сидели бы и молчали в тряпочку - может быть, за умных сошли бы.
Ответить
6 час.
оя
олег яковук
Чего они курят в белом доме или едят. Приползли к нашим границам не спросив хотим мы этого или нет . А как мы так давайте дружить.Совсем уже берега попутали.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх