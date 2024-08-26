На Балтийском флоте началось тактическое учение с расчетами БРК «Бал»

Тактическое учение по нанесению ударов по надводным целям началось в рамках планового мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота с расчетами берегового ракетного комплекса «Бал», сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона Минобороны России 26 августа на официальном интернет-портале.
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