Требуется ассенизация!

Иван Еськов Припомнить им все и выставить счет. Забрать только землю, а прибалтийских чухонцев пропустить через мелкое сито, замеченных в русофобии грузить на баржу и в гейропу.

АС Андрей Сердюк Вы забыли: в барже должна быть дырочка.