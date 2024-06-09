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Требуется ассенизация!

Требуется ассенизация!

СЕРГЕЙ  ВАСИЛЬЕВ Главпидор, а в свободное время - президент Латвии, пишет что Санкт-​Петербург - это всего лишь пригород Риги.

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Комментарии
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Иван Еськов
Припомнить им все и выставить счет. Забрать только землю, а прибалтийских чухонцев пропустить через мелкое сито, замеченных в русофобии грузить на баржу и в гейропу.
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7 час.
АС
Андрей Сердюк
Вы забыли: в барже должна быть дырочка.
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6 час.
Дмитрий Боев
Ну почему же такое прощалось всем им? Сталин был на самом деле самый толерантный?
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5 час.

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