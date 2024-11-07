Пленённый военнослужащий Вооружённых сил киевского режима Владимир Николенко, сложивший оружие на территории курского приграниья, проинформировал о том, что комбат, которому он подчинялся, был горд из-за того, что послал на верную гибель семь составов своего подразделения.
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