Пленённый военнослужащий Вооружённых сил киевского режима Владимир Николенко, сложивший оружие на территории курского приграниья, проинформировал о том, что комбат, которому он подчинялся, был горд из-за того, что послал на верную гибель семь составов своего подразделения.