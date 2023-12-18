Нефть растет в цене на фоне сокращения российского экспорта и событий в Красном море Наталья МарковаЦены на нефть повысились на азиатских площадках 18 декабря, поднявшись почти на 1% на ранних этапах торговли.
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