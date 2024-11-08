На какой срок россияне теперь берут ипотеку, как будут компенсировать утечки данных. Обзор Банки.ру

Вопреки прогнозам октябрь показал лучшие по сравнению с сентябрем результаты по выдаче ипотеки в целом, и особенно по ключевой госпрограмме — «Семейная ипотека» (более 50% всех выдач), обращает внимание «Коммерсант».
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