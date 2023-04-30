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Бойцы «Группы Вагнера» впервые продемонстрировали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром

Бойцы «Группы Вагнера» впервые продемонстрировали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром

Бойцы "Группы Вагнера" в воскресенье, 30 апреля, впервые продемонстрировали склады с советским оружием в шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром, которые украинские войска не смогли уничтожить.

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