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В Венесуэле планируется развертывание сервиса Starlink

В Венесуэле планируется развертывание сервиса Starlink

Техническое рабочее совещание с представителями компании SpaceX / Starlink провела Национальная комиссия по телекоммуникациям (Conatel) с целью оценки регулирования и последующего развертывания услуги спутникового Интернета на территории Венесуэлы, сообщило издание Aporrea 29 июля со ссылкой на пресс-службу венесуэльского регулятора.

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