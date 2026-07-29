В Венесуэле планируется развертывание сервиса Starlink

Техническое рабочее совещание с представителями компании SpaceX / Starlink провела Национальная комиссия по телекоммуникациям (Conatel) с целью оценки регулирования и последующего развертывания услуги спутникового Интернета на территории Венесуэлы, сообщило издание Aporrea 29 июля со ссылкой на пресс-службу венесуэльского регулятора.