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За полмиллиона рублей это дрожащие чмо согласился убивать людей

За полмиллиона рублей это дрожащие чмо согласился убивать людей

Вы верите, что этот дрожащий от страха таджик организатор страшного теракта??? Всегда есть жадные люди, а если они еще и тупые, то найдутся те, кто будет использовать в темную.

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Комментарии
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ШКИПЕР
«В Таджикистане опровергли информацию о возможной причастности своих граждан к теракту«  Ага задержали таджиков во время погони у границы с Салорейхом, в машине оружие и паспорта граждан Таджикистана и они , как говорит руководство Таджикистана не при делах. Гнать ВСЕХ таджиков в аулы и кишлаки.
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1 д.
Леопольд Счастливый
только публичная казнь в лужниках. как в китае. Пусть другие увидят, что их ждет! Хватит культивировать сопливую демократию!
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1 д.
Анд
Не только укропия устроила это, там наглы отметились с гарантией, только сейчас очередной &quot;дядя турал&quot; начнёт ублюдков откупать мне интересно сумеет окупить или может этого &quot;турала&quot; или кто там у них покровитель, его все таки за жопу возьмут? Что-то мне подсказывает что без покровительства обосновавшихся в Москве абубандитов и покровительства чиновников такого сделать не смогли бы или это было бы много сложнее сделать. Интересно правительство посмотрев на результаты теракта сделает выводы? Или в Россию ещё миллион абубандитов завезут, что б у наглов было побольше возможностей устраивать теракты так сказать кого вербовать, а ФСБ сложнее в потоке мигрантов отслеживать потенциальных агентов англии? Я не знаю что должны устроить эти абубандиты что б наше правительство реально зашевелилось и всех этих в их аулы вернуло и не усложняло работу фсб. Я очень надеюсь что поймают всех причастных и накажут, но так же можно и с тараканами бороться прихлопывая по одному, а нужно уничтожать гнезда! И не завозить новых, понятно что это только исполнители, но ещё год назад уже было понятно что абубандиты так обнаглеют что устроят нечто подобное, у них воспитали чувство безнаказанности наши суды и прочие гос &quot;органы&quot; вот и результат, да и в хохлостане нацики тоже уверены в своей безнаказанности, одни зигующие злыдни нашли других подонков и договорились между собой
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1 д.

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