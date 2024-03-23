За полмиллиона рублей это дрожащие чмо согласился убивать людей

Анд

Не только укропия устроила это, там наглы отметились с гарантией, только сейчас очередной "дядя турал" начнёт ублюдков откупать мне интересно сумеет окупить или может этого "турала" или кто там у них покровитель, его все таки за жопу возьмут? Что-то мне подсказывает что без покровительства обосновавшихся в Москве абубандитов и покровительства чиновников такого сделать не смогли бы или это было бы много сложнее сделать. Интересно правительство посмотрев на результаты теракта сделает выводы? Или в Россию ещё миллион абубандитов завезут, что б у наглов было побольше возможностей устраивать теракты так сказать кого вербовать, а ФСБ сложнее в потоке мигрантов отслеживать потенциальных агентов англии? Я не знаю что должны устроить эти абубандиты что б наше правительство реально зашевелилось и всех этих в их аулы вернуло и не усложняло работу фсб. Я очень надеюсь что поймают всех причастных и накажут, но так же можно и с тараканами бороться прихлопывая по одному, а нужно уничтожать гнезда! И не завозить новых, понятно что это только исполнители, но ещё год назад уже было понятно что абубандиты так обнаглеют что устроят нечто подобное, у них воспитали чувство безнаказанности наши суды и прочие гос "органы" вот и результат, да и в хохлостане нацики тоже уверены в своей безнаказанности, одни зигующие злыдни нашли других подонков и договорились между собой