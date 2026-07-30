Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп отказал в главном не только Зеленскому

Трамп отказал в главном не только Зеленскому

В число стран, где премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху не рады, вошли США. Как и Владимир Зеленский, Биби попытался выдать свой визит в Вашингтон и переговоры с президентом Дональдом Трампом за значительный успех, даже за прорыв.

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