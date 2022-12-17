Оши о 801-м голе Овечкина: «Будем первыми, кто его поздравит. Но «Вашингтон» сейчас все еще в небольшой яме, мы стремимся побеждать»

Ти Джей Оши заявил, что «Вашингтон» прежде всего концентрируется на победах.  «Кэпиталс» уступили «Далласу» (1:2) в очередном матче чемпионата НХЛ.

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