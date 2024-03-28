Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 143

Перечень жертв будет корректироваться по результатам судебно-медицинских исследований, подчеркнули в МЧС В результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибло 143 человека, следует из обновленного списка МЧС России.
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