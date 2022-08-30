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Ксения Бородина потратила на школьную форму для двоих дочерей 54 тысячи рублей

Ксения Бородина потратила на школьную форму для двоих дочерей 54 тысячи рублей

Телеведущая Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двоих дочерей Марии и Теоны. Фото: из открытых источников Телеведущая Ксения Бородина в соцсетях назвала стоимость школьной формы для дочерей: 13-летней Марии и 6-летней Теоны.

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