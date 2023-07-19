Аргументы и Факты

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В ГД предложили распродать иномарки чиновников на аукционе

В ГД предложили распродать иномарки чиновников на аукционе

В России следует организовать открытие аукционы, в рамках которых будут проданы закупленные ранее для госнужд иномарки чиновников.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Который раз выносится подобное предложение, &quot;а воз и ныне там&quot;. Немецкий премиум сегмент и Крузаки с Камрюхами не выводятся из гаражей чиновников/гос.служащих самых различных уровней.
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17 час.
Дмитрий Грязев
А затем набрать себе новых и похлеще?!
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12 час.

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