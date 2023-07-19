В России следует организовать открытие аукционы, в рамках которых будут проданы закупленные ранее для госнужд иномарки чиновников.
В ГД предложили распродать иномарки чиновников на аукционе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Который раз выносится подобное предложение, "а воз и ныне там". Немецкий премиум сегмент и Крузаки с Камрюхами не выводятся из гаражей чиновников/гос.служащих самых различных уровней.
Ответить
17 час.
Дмитрий Грязев
А затем набрать себе новых и похлеще?!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии