«Город кишит ВСУшниками»: что известно об ударе по Сумам

Украинский город Сумы 13 апреля подвергся удару, власти сообщили о погибших и пострадавших. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар был нанесен по скоплению украинских военных, которые собрались на награждение.
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