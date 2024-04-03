Гаражи, шлагбаумы, торговые павильоны: стало известно, какие объекты планируют снести в Архангельске

Рассказываем, какие объекты будут снесены в Архангельске в ближайшее время.Вновь разгорается спор о незаконных постройках в Архангельске, власти города приступили к сносу гаражей, шлагбаумов и самодельных мест для парковки.
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