Европа снова испугалась остаться на обочине переговорного процесса. Пока Штаты хотя бы периодически искали пути мирного урегулирования украинского конфликта, европейские "ястребы" только и говорили о необходимости продолжать войну и поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
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