Европа снова испугалась остаться на обочине переговорного процесса. Пока Штаты хотя бы периодически искали пути мирного урегулирования украинского конфликта, европейские "ястребы" только и говорили о необходимости продолжать войну и поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".