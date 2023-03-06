«В стоимость включили утреннюю зарядку»: петербуржцам пришлось толкать лазурный автобус из-за нечищеных дорог

Интернет-пользователи высмеяли комичную ситуацию и предложили чиновникам взяться за лопаты. Жителям города на Неве в очередной раз пришлось столкнуться с внештатной ситуацией во время проезда на лазурном автобусе.
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