Комментатор Майков: контракт с "Вегасом" - большой аванс для Самсонова

Хоккейный комментатор Филипп Майков высказался для "Газеты.Ru" о подписании российским голкипером Ильей Самсоновым контракта с клубом НХЛ "Вегас Голден Найтс", удивившись высокому окладу проведшего несколько не самых удачных лет вратаря.
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