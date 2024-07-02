Комментатор Майков: контракт с "Вегасом" - большой аванс для Самсонова

Хоккейный комментатор Филипп Майков высказался для "Газеты.Ru" о подписании российским голкипером Ильей Самсоновым контракта с клубом НХЛ "Вегас Голден Найтс", удивившись высокому окладу проведшего несколько не самых удачных лет вратаря.