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Депутат Бессараб: День патриотизма в России утверждать бессмысленно

Депутат Бессараб: День патриотизма в России утверждать бессмысленно

В России нет необходимости утверждать День патриотизма. Это чувство должно быть в душе ежедневно, заявила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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