Курсы водителей троллейбусов пройдут в Петрозаводске

Получить профессию водителя троллейбуса приглашает предприятие “Городской транспорт”. Совместно с Центром занятости населения и Автотранспортным техникумом оно проводит набор учебной группы «Водитель троллейбуса».
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