Александр Цыбульский отчитался о реализации нацпроектов в Поморье

Накануне на встрече с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным глава региона доложил о том в Архангельской области реализуются президентские нацпроекты и поручения Президента.
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