Источник: представитель британской разведки провел встречу с главарем Джебхат ан-Нусры

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Представитель британской разведки MI-6, бывший спецпосланник Великобритании по Ливии Джонатан Пауэлл провел встречу с главарем террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Абу Мухаммедом аль-Джулани.