Песков не располагает данными о задержании подозреваемых в шпионаже в Австралии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией насчет задержания супругов Игоря и Киры Королевых в Австралии, которых подозревают в попытке передать информацию российским спецслужбам.
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