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Площадь водосберегающих орошаемых земель в Китае достигла 37,8 млн га.

“Новости Китая” о водосберегающих землях в Китае   Водосберегающая площадь орошения в Китае достигла 567 миллионов му (около 37,8 миллиона гектаров) к концу 2020 года на фоне водосберегающих усилий в сельскохозяйственном производстве, сказал чиновник.

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