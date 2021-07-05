Площадь водосберегающих орошаемых земель в Китае достигла 37,8 млн га.

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“Новости Китая” о водосберегающих землях в Китае Водосберегающая площадь орошения в Китае достигла 567 миллионов му (около 37,8 миллиона гектаров) к концу 2020 года на фоне водосберегающих усилий в сельскохозяйственном производстве, сказал чиновник.