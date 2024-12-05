👨🔬 Крымские ученые разработали уникальные кормовые добавки, улучшающие продуктивность животных Жидкие добавки изготавливают на основе эфиромасличных культур для кроликов, цыплят-бройлеров и овец.
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👨🔬 Крымские ученые разработали уникальные кормовые добавки, улучшающие продуктивность животных Жидкие добавки изготавливают на основе эфиромасличных культур для кроликов, цыплят-бройлеров и овец.