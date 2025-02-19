Капитан Америка 4 Дивный новый мир – отзывы, оценки и обзор

Шпионский боевик на один вечер. За первый сольный фильм Энтони Маки в роли Капитана Америки было тревожно: переписывание сценария, многочисленные пересъемки, вырезание целых сцен, смешанные отзывы на Rotten Tomatoes.
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