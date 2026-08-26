На 81-м году жизни скончался британский актер Тим КарриЕму было 80 лет. Наибольшую известность ему принесла роль доктора Фрэнка-Н-Фёртера в культовом мюзикле «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975).
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На 81-м году жизни скончался британский актер Тим КарриЕму было 80 лет. Наибольшую известность ему принесла роль доктора Фрэнка-Н-Фёртера в культовом мюзикле «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975).
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