Стала известна судьба пассажиров прибывшего в Дагестан самолета из Тель-Авива

Пассажиры самолета, прибывшего в Дагестан из Тель-Авива, во время беспорядков не пострадали. По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, на рейсе находились как люди с двойным гражданством, так и пассажиры только с израильскими или российскими паспортами.