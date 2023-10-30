Стала известна судьба пассажиров прибывшего в Дагестан самолета из Тель-Авива

Пассажиры самолета, прибывшего в Дагестан из Тель-Авива, во время беспорядков не пострадали. По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, на рейсе находились как люди с двойным гражданством, так и пассажиры только с израильскими или российскими паспортами.
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