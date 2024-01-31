Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Андрей Миняков
    Хочешь мусульманскую Россию ?  Чеши в Казань, она тоже Россия но вряд ли "кишлачников" там захотят увидеть.«Хотим мусульманс...
  • Роман
    А разве это не измена Родине?!«Хотим мусульманс...
  • nestor 19
    Не нужно нам, в России это средневековое дикое племя! Гнать их из страны надо, а не завозить!!!«Хотим мусульманс...

Кому нужна Германия?

Кому нужна Германия?

В Сети появились новости о том, что Германия потребовала от Нигера прекратить отношения с Россией, угрожая разрывом отношений и закрытием своего посольства в стране.

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