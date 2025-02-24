Победившая в Германии ХДС исключила сотрудничество с одной правящей партией

Политика как она есть

Победивший в Германии блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) исключил сотрудничество с партией «Союз 90/Зеленые», которая на данный момент времени является правящей и входит в правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца.