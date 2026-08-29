Фигурист Энберт: надеюсь, что Трусова сможет выполнить четверной лутц

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт надеется, что Александра Трусова сможет выполнить четверной лутц, передает «Матч ТВ».
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