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Царьград

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Москва запустила серийное производство ИИ ультразвуковых сканеров

Москва запустила серийное производство ИИ ультразвуковых сканеров

В Москве начали серийное производство ультразвуковых сканеров с ИИ. Первые 11 аппаратов установлены в медучреждениях восьми регионов, включая Санкт-Петербург и Алтайский край.

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