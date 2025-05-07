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Завтра войны с Западом не будет, заверил Лукашенко

Завтра войны с Западом не будет, заверил Лукашенко

Однако там к ней готовятся.Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что завтра войны с западными странами не будет.

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