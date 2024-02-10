Запрет на мигрантов: Как регионы России преуспели без иностранной рабочей силы

Александр Шентябин Замена мигрантов - повышение производительности труда и качества выполнения различного рода работ. И не обязательно за счет роботизации! Существует масса способов стимулирующих повышение производительности труда и качества работ. Только они все БЕЗ ОТКАТОВ! Нам это выгодно, а работодателям - нет!

Silver Kont Семью сразу нахуй (без права въезда в Россию на 50 лет) в кишлак, пусть там ишаков доят, а чурбанов после отсидки (без права на удо) - на границу России, ставить раком и хорошего пенделя в сраку...