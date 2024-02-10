Стоп-мигрант Губернатор Василий Орлов из Амурской области доложил, что пять лет назад в регионе был введен запрет на привлечение иностранной рабочей силы.
Запрет на мигрантов: Как регионы России преуспели без иностранной рабочей силы
Комментарии
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Александр Шентябин
Замена мигрантов - повышение производительности труда и качества выполнения различного рода работ. И не обязательно за счет роботизации! Существует масса способов стимулирующих повышение производительности труда и качества работ. Только они все БЕЗ ОТКАТОВ! Нам это выгодно, а работодателям - нет!
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8 час.
Silver Kont
Семью сразу нахуй (без права въезда в Россию на 50 лет) в кишлак, пусть там ишаков доят, а чурбанов после отсидки (без права на удо) - на границу России, ставить раком и хорошего пенделя в сраку...
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42 мин.
Silver Kont
Про пулемёты не забудьте, и ток по проволоке пустить...
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40 мин.
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