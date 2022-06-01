Експерти: Банки США повинні перестати обслуговувати угоди з російською нафтою Шостий пакет європейських санкцій проти Росії, що включає нафтове ембарго, потребує шляхів його ефективної реалізації «Ще чотири або п'ять місяців тому сама думка про те, що Європа скине з себе залежність від російського викопного палива, здавалася сміховинною, немов нездійсненна мрія», – вважає Деніел Фрід […] Сообщение Експерти: Банки США повинні перестати обслуговувати угоди з російською нафтою появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.