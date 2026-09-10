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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерсон об Эдегоре: «Он будет как новичок за 100 млн, если продолжит так играть. Мартин не дотягивал в последние сезоны, но вернулся на два года назад»

Бывший футболист « Арсенала » Пол Мерсон высоко оценил игру капитана команды Мартина Эдегора на старте сезона.

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