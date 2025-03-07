Власти направили в Латакию и Тартус подкрепления против сторонников Асада

Власти Сирии направили подкрепление в Латакию и Тартус после столкновений МВД и Минобороны Сирии направили дополнительные подразделения в Тартус и Латакию после столкновений сторонников экс-президента страны Башара Асада с силами безопасности, сообщает SANA со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.