Власти направили в Латакию и Тартус подкрепления против сторонников Асада

Власти Сирии направили подкрепление в Латакию и Тартус после столкновений МВД и Минобороны Сирии направили дополнительные подразделения в Тартус и Латакию после столкновений сторонников экс-президента страны Башара Асада с силами безопасности, сообщает SANA со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.
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