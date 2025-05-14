Тилльман набрал 16 очков за 2+1 с «Хераклес». Полузащитник ПСВ впервые в сезоне забил и сделал ассист в одном матче

В 1-м тайме Малик Тилльман забил 2 гола и сделал ассист. Всего за игру у полузащитника ПСВ 16 очков в фэнтези-турнире Эредивизи на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +3 за ассист) – это лучший результат тура.