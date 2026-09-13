Воронежу 440 лет

Один из тех постов, который я повторяю каждый год или почти каждый год.День города Воронежа празднуется в третью субботу сентября, но в этом году его перенесли на вторую субботу (12 сентября) ибо в третьи выходные - выборы.
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